Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

10.03.2022 12:52
Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya'da soğuk ve yağışlı hava, gece kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de kent merkezi beyaza büründü

Kocaeli'de gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı etkisini artırdı.

İl genelinde günün ilk saatlerinde aralıklarla görülen kar yağışının öğle saatlerinde tipiye dönmesi nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Karla mücadele ekipleri de yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 171 santimetre olarak ölçüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, soğuk hava dalgası öncesi tedbir aldıklarını belirterek, "Can dostlarımızı da unutmuyoruz. Yerel hayvan gönüllüsü kartı bulunan STK'larımıza ve hayvan severlerimize 4 ton mama dağıttık. Ayrıca her gün 55 noktada mama dağıtımlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
500
Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor Kar öncesi bahar havası Kar öncesi bahar havası

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement