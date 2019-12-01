Son Dakika Haberleri: Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Son Dakika Güncel Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

6 saat önce

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı, System.String[]

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

İki kentte sürücülerin yol açtığı trafik kazası görüntüleri, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." yazısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaşıldı.


Görüntülerde, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Caddesi üzerinde seyreden bir yolcu minibüsünün, yol kenarında duraksayan otomobil nedeniyle durması sonucu caddede ilerleyen bir otomobilin önündeki araca çarpması yer alıyor.

Adapazarı ilçesinde kaydedilen diğer kazada ise yolcu otobüsünün kontrolsüz kavşakta duraksamadan manevra yaptığı, karşı yönden gelen servis aracının ise otobüse çarptığı görülüyor.

Kocaeli'de ise kontrolsüz kavşakta manevra yapan servis aracının önce başka bir servis aracına, daha sonra kavşakta duran otomobile çarparak durması kameralara yansıdı.

Kocaeli'de kaydedilen diğer trafik kazasında ise kırmızı ışık ihlali yapan iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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