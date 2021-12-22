Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü - Son Dakika

Kocaali ilçesindeki Çam Dağı'nda kar yağışı (drone)
Kent merkezinden görüntüler
Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü
SAKARYA - Sakarya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Sakarya'da sabah saatlerinde kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Adapazarı ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karaman, Korucuk, Camili mahalleleri beyaza büründü.
Kar, Kocaali ilçesindeki Çam Dağı'nda güzel manzara oluşturdu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle Kocaali- Hendek kara yolundaki sürücüler dikkatli ilerledi.
Akyazı ilçesine bağlı Keremali Yaylası da kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA
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