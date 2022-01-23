Sakarya ve Zonguldak'ta 277 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sakarya ve Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle 277 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kilimli'de 1, Gökçebey'de 10, Alaplı'da 35, Ereğli'de 40, Çaycuma'da 46, Devrek'te 74, Merkez ve Kozlu'da 23'er olmak üzere 252 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da da 88 karla mücadele personeli ve 52 araçla yürütülen çalışmalar sonucunda, kapalı 44 grup yolundan 19'u ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı 25 yolu açma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.