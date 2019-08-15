Son Dakika Haberleri: SAKARYA Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor
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SAKARYA Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor

1 saat önce

Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyorSakarya'nın Arifiye ilçesinde vücuduna kesici aletle 'it' yazılan sokak köpeği, tedaviye alındı.

Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vücuduna kesici aletle 'it' yazılan sokak köpeği, tedaviye alındı.
Arifiye Fatih Mahallesi'nde oturanlar, kesici aletle vücuduna 'it' yazılan ve dövülen köpeği bitkin halde buldu. Mahalle sakinleri, önceki gün gece saatlerinde, köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü. Köpeğin burada yapılan kontrollerde vücuduna kesici aletle 'it' yazıldığı ve darp izleri tespit edildi. Barınakta bulunan veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, arka ayalarında oluşan yaralardan dolayı bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vücuduna jiletle 'it' yazılan sokak köpeği, tedaviye alınırken arka bacaklarının kırık olduğu tespit edildi. Vücudundaki yara iyileşmeye başlayan köpek, kırılan bacaklarının tedavisi için ameliyat edilecek.
Önceki gün gece saatlerinde Arifiye Fatih Mahallesi'nde oturanlar, jiletle vücuduna 'it' yazılan ve dövülen köpeği bitkin halde buldu. Mahalle sakinleri, köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü. Vücuduna jiletle 'it' yazılan ve darp izleri tespit edilen köpek tedaviye alındı. Bugün yapılan kontrollerde köpeğin röntgenleri çekildi. Köpeğin arka bacaklarında kırık tespit edildi. Köpeğin ameliyat edileceği bildirilirken, vücudunda jiletle açılan yaranın ise iyileşmeye başladığı belirtildi.
Fatih Mahallesi, Sakarya, Arifiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:27 Kaynak: DHA
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