SAKARYA Vücuduna jiletle 'it' yazılan köpeğin tedavisi sürüyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vücuduna jiletle 'it' yazılan sokak köpeği, tedaviye alınırken arka bacaklarının kırık olduğu tespit edildi. Vücudundaki yara iyileşmeye başlayan köpek, kırılan bacaklarının tedavisi için ameliyat edilecek.Önceki gün gece saatlerinde Arifiye Fatih Mahallesi'nde oturanlar, jiletle vücuduna 'it' yazılan ve dövülen köpeği bitkin halde buldu. Mahalle sakinleri, köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü. Vücuduna jiletle 'it' yazılan ve darp izleri tespit edilen köpek tedaviye alındı. Bugün yapılan kontrollerde köpeğin röntgenleri çekildi. Köpeğin arka bacaklarında kırık tespit edildi. Köpeğin ameliyat edileceği bildirilirken, vücudunda jiletle açılan yaranın ise iyileşmeye başladığı belirtildi.