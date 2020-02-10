Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler - Son Dakika

Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler

6 saat önce

Vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdilerADAPAZARI'nda, iki genç kız arkadaş vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi.

Vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler

ADAPAZARI'nda, iki genç kız arkadaş vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi. Vatandaşlar genç kızları ilgiyle izlerken, o anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Dün akşam saatlerinde Adapazarı Çark Caddesi'nde iki genç kız arkadaşı görenler şaşkınlıkla izledi. İki genç kız sosyal medya hesaplarında paylaşmak için vücutlarını baştan aşağı tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddede gezdi. İki genç kızın ne yaptığını anlamaya çalışanlar, ilgiyle caddede yürüyen arkadaşlara baktı. Bu sırada genç kızların arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Sakarya vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler

Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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