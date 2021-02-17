600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı - Son Dakika

600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı

17.02.2021 18:27
600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı, System.String[]

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli ilçesinde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapacak olan ve yaklaşık 600 kişiye iş istihdamı sağlayacak firmanın yer tahsisine ilişkin düzenlenen ön protokol imza törenine katıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli ilçesinde yaklaşık 1 milyar liralık yatırım yapacak olan ve yaklaşık 600 kişiye iş istihdamı sağlayacak firmanın yer tahsisine ilişkin düzenlenen ön protokol imza törenine katıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde dev bir yatırım yapacak olan bir firmanın yer tahsisine ilişkin düzenlenen ön protokol imza törenine katıldı. Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arlsanköylü ve OSB Müdürü Alim Yılmaz tarafından karşılanan Vali Kaldırım, OSB Bölge Müdürlüğünde yatırımcı firma yetkilileri ile bir süre görüşerek yatırımları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Bahçe mobilyaları, mutfak eşyaları ve oyuncak sektörüne yönelik üretimler yapan bir firma olduklarını belirten firma yönetim kurulu başkanı Yılmaz Irak, üretimlerinin yüzde 50'sinin ihracata dönük olduğunu ve Sakarya'nın son dönemlerde önemli bir yatırım üssü olduğuna inandıklarını dile getirdi. Vali Kaldırım'ın daveti ve ısrarı ile İstanbul'da bulunan fabrikalarını Sakarya'ya taşıdıkların dile getiren Irak, 1 milyar liralık yatırımla istihdam hedeflerinin şimdilik yaklaşık 600 kişi olduğunu belirtti.

5 Yeni OSB'yi şehrimize kazandıracağız

Şu anda şehrimizin Türkiye'nin yatırım ortamı ve iklimi en iyi şehri olduğunu ifade eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Yatırım alanları, lojistik imkanları, yeni nesil sektörlerle dünyaya açılan vizyonu, birlik ve beraberliği, ortak aklı ve yatırımcılara yaklaşımı ile yatırım dostu bir şehiriz. İlimize son dönemde yatırım akını olduğunu görmekteyiz. Gerek var olan OSB'lerimizin altyapısını geliştirmek ve yeni alanlar ilave etmek, gerekse de üzerinde çalıştığımız Lojistik OSB dahil 5 yeni OSB'yi şehrimize kazandırmak için Milletvekillerimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlarımız ile yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Çok uyumlu, birlik ve beraberlik içinde çalışan bir şehiriz. Potansiyeli son derece yüksek şehrimizi yeni projeleri ve geliştirdiğimiz 2030 Vizyon Belgesini uygulamaya koyarak yeni nesil sanayi, tarım ve turizm alanlarında dünyanın sayılı şehirlerinden birisi yapmaya kararlıyız. Global dünyaya açılmak, rekabetçi bir şehir inşa etmek, ihracat ve katma değer odaklı çalışmak, tarım ve gıdada Ar-Ge ve inovasyonla ön almak ve yeni nesil turizmde dünyada sayılı bir destinasyon olmak, en temel hedefimiz. Bugün bu çalışmaların meyvelerini bu tür yatırımlarla bir bir almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Irak, yeni yatırımın yer tahsisine ilişkin düzenlenen ön protokole imza attılar. - SAKARYA

600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı
600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı
600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı
600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı

Ferizli, Yatırım, Sakarya, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 600 kişiye istihdam sağlayacak projesinin yer tahsisi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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