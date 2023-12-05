Sakarya\'ya 530 Araç Kapasiteli Katlı Otopark Geliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından hastane bölgesinde hayata geçirilecek katlı otopark projesi için yeni bir aşama kaydedildi. Bölgede parklanmaya çözüm getirecek 530 araç kapasiteli projenin ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Komisyonumuz teklifleri değerlendiriyor. İnşallah en yakın zamanda ter teslimini yapacak, çalışmaları başlatacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak yeni katlı otopark projesi için geri sayım başladı. Hastane bölgesinde inşa edileceği açıklanan projeyle, bölgede yaşanan park sorununa karşı 530 araç kapasiteli katlı otoparkla çözüm üretilecek.

Toplamda 4 bin 561 metrekare arsa alanı üzerinde hayata geçecek olan projenin yapım ihalesi tamamlandı. Komisyonun yapacağı değerlendirmelerin ardından yer teslimi yapılacak ve katlı otopark için ilk kazma vurulacak.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 106 yataklı Acil Durum Hastanesi, Afet Koordinasyon Merkezi ve eczanelerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi ve Ticaret Merkezi'nin inşa edildiği bölgede, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte parklanma sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

530 araç kapasiteli katlı otopark

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha önce projelendirilen katlı otopark projesi için ihalemizi gerçekleştirdik. Komisyonumuz teklifleri değerlendiriyor. İnşallah en yakın zamanda ter teslimini yapacak, çalışmaları başlatacağız. Sağlık kampüsü haline gelen hastane bölgesinde parklanmaya etkili çözüm üreteceğiz. 4 bin 561 metrekare arsa alanı üzerinde 530 araç kapasiteli katlı otopark projemizi hayata geçireceğiz. Şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sağlık üssü

Sağlıkta Sakarya'nın üssü haline gelen bölgede parklanmaya etkili bir çözüm sunacaklarını kaydeden Yüce, "Biliyorsunuz, hastane bölgemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 106 yataklı Acil Durum Hastanesi, Afet Koordinasyon Merkezi ve eczaneler bu bölgede yer alıyor. Aynı zamanda Tıp Merkezi ile Ticaret Merkezimiz de burada tamamlanıyor. İnşallah hayata geçireceğimiz proje ile bölgenin otopark sorununu çözeceğiz" şeklinde konuştu.