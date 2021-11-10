Sakarya'ya Dev Motorsporları Kompleksi - Son Dakika

Adapazarı ilçesi Karaköy bölgesinde 260 dönüm üzerinde inşa edilecek tesisin imza törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce törende yaptığı konuşmada, Sakarya'yı otomobil ve motorsporları alanında marka yapacak Dünya çapında bir tesis kuracaklarını belirtti. Ulusal ve Uluslararası birçok yarışa ev sahipliği yapacak bir proje için imzayı attıklarını söyleyen Yüce, "Bu ada, Sakarya'yı otomobil ve motorsporlarında marka yapacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız 'Spor Ada Vizyon Projesini' hayata geçirmek üzere Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile bir protokol imzalıyoruz. Proje kapsamında hazırlayacağımız yapı, otomobil ve motorsporları konusunda ülkemizin en modern tesisi olacak." ifadesini kullandı.

Yapılacak tesisin detaylarına ilişkin bilgi veren Yüce, şunları kaydetti: "Adapazarı sınırları içerisinde yer alan tesis, toplamda 260 dönüm arazi üzerine kurulacak. Tesis içerisinde 2 bin metrelik offroad ve motokros parkuru, 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift pisti,tribünler ve sosyal tesisler yer alacak. Protokolün ardından çalışmalara başlayacağız ve 20-21 Kasım'da 54 Otomobil Sporları Kulübü ile beraber Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını başlatacağız. Bu organizasyon proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı da, "TOSFED olarak yeni dönemde tesisleşme konusunda girişimlerde bulunacağımızı açıklamıştık. Sporcu keşfetme ve yetiştirme projelerimizde önemli rol oynayacak olan 'Spor Ada Vizyon Projesi' ile bu konudaki ilk adımı atmış oluyoruz. Yarış dünyasındaki Uluslararası standartlara uygun mimari proje desteği verdiğimiz bu tesiste, offroad, baja, karting, drag, drift ve rallikros gibi farklı yarış disiplinleri gerçekleştirilebilecek. Ulusal ve Uluslararası birçok etkinliğin düzenleneceği bu büyük bir proje için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce'ye ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanımız Bilal Bakan'a teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.