MHP heyetinden Sakarya'da "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı

Sakarya'ya gelen MHP heyeti, Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Kaynarca'dan start verilen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP MYK üyeleri Nur Tuğba Aktay ve Bülent Maşaoğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli katıldı.

Programda muhtar ve vatandaşlarla toplantı gerçekleştirildi.

MHP heyeti, daha sonra Ferizli'de belediyenin çay bahçesi tesislerinde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, Ferizli ve Söğütlü Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile partililer katıldı.