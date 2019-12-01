Son Dakika Haberleri: Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü
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Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.


Sakarya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Hendek ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Türkiye'nin en güzel on yaylası arasında gösterilen Çiğdem Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar sabah uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaştılar. Yağan karı gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntülediler. Mevsimlerin kurak geçtiğini belirten vatandaşlar, karın kendilerini sevindirdiğini belirttiler. - SAKARYA

Sakarya, Türkiye, Yağan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
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