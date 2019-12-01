Sakarya'ya mevsimin ilk karı düştü
6 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Hendek ilçesi, mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.
Sakarya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Hendek ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Türkiye'nin en güzel on yaylası arasında gösterilen Çiğdem Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar sabah uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaştılar. Yağan karı gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntülediler. Mevsimlerin kurak geçtiğini belirten vatandaşlar, karın kendilerini sevindirdiğini belirttiler. - SAKARYA
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