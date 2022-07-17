Sakarya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

17.07.2022 22:02
Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in (30) acı haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in (30) acı haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in acı haberi, Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, ailenin komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. Şehit Civelek'in nişanlı olduğu ve eylül ayında evleneceği öğrenildi.


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Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu Son dakika haberleri... Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu Son dakika haberleri... Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu
Kaynak: DHA

Sakarya, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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