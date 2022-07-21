Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi 'nde bir kişinin bir kadını darbettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Karadeniz Caddesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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