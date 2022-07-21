Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı

21.07.2022 12:58
Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde bir kişinin bir kadını darbettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından polis refakatinde Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.Ö. adlı kadın, darp raporu aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli T.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye götürüldü. Şüpheli T.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Ş.Ö'nün İstanbul'dan Karasu'ya tatile geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karadeniz Caddesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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