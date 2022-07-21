Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı

21.07.2022 13:59

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı.

Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde bir kişinin bir kadını darbettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından polis refakatinde Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.Ö. adlı kadın, darp raporu aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli T.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye götürüldü. Şüpheli T.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Ş.Ö'nün İstanbul'dan Karasu'ya tatile geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karadeniz Caddesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'ya tatil için gelen kadını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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