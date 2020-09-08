Sakarya'ya yönelik ifadelerinden dolayı Erol Mütercimler'e tepki - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), bir televizyon programında Sakarya'ya yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'e tepki gösterdi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sarf ettiği sözler nedeniyle Mütercimler'i kınadığını belirterek, "Söylediği hadsiz, hukuksuz ve provokasyona açık sözleri nedeniyle hukuk önünde mutlaka hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medya mecralarında sarf edilen, Sakarya'yı ve vatandaşları hedef alan olumsuz beyanların kabul edilemeyeceği belirtildi.

Sakarya'nın, tarihi boyunca 72 farklı milletin huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir kardeşlik coğrafyası olduğu aktarılan açıklamada, "Şehrimizi ve hemşehrilerimizi zan altında bırakan asılsız söylem ve hadiseler, yüzlerce yıldır süregelen bu kardeşlik dokusuna ve kültürel zenginliğe leke süremez. Şehrimize yönelik her türlü kara propagandayı şiddetle kınıyoruz." denildi.

"Sakarya, her zaman ülkesi için gayret eden insanlarıyla dayanışma ve beraberliğin başkentidir"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da yaptığı yazılı açıklamada, kentin, birliğin, kardeşliğin, dostluğun, emeğin, ticaretin geçmişten bu yana örnek olduğu, bir kültür mozaiği, huzur ve kardeşlik coğrafyası olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya, kadim bir geçmişin izlerini geleceğe taşıyan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kökleri alınteri ve sadakatle yoğrulmuş, farklılıklarıyla zenginleşen, milletine sahip çıkan, her zaman ülkesi için gayret eden insanlarıyla dayanışma ve beraberliğin başkentidir. Sakarya'mıza ve güzide halkına yakın zamanda bir TV programında yapılan bu ve benzeri şekilde hakaret içeren her türlü olumsuz söylemi şiddetle kınıyoruz."

Sakarya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy da Mütercimler'i imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle şiddetle kınadığını bildirdi.