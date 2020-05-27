SAKARYA Yağmur suyu kanalına düşen kaz ve yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

SAKARYA Yağmur suyu kanalına düşen kaz ve yavrularını itfaiye kurtardı
Yağmur suyu kanalına düşen kaz ve yavrularını itfaiye kurtardıSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yağmur suyu kanalına düşen kaz ve 2 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yağmur suyu kanalına düşen kaz ve yavrularını itfaiye kurtardı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yağmur suyu kanalına düşen kaz ve 2 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sapanca Kırkpınar Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde kaz ve 2 yavrusu yağmur suyu kanalına düştü. Kazların sahibi Hüsamettin Koçlu itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Mazgalların açılmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından kazları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kanalın iç bölümlerinin dar olması sebebiyle güçlükle yürütülen çalışmaları itfaiye ekipleri suların içine girerek gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda kazların annesi kurtarılırken yavru kazların ise kanal içindeki bir çatlakta olduğu tespit edildi. Bir süre sonra yavru kazlar da kanaldan kurtarıldı. Kaz ve yavruları sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:28 Kaynak: DHA
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