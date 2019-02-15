Sakarya Yanan Evde Yatağında Öldü

Yanan evde yatağında öldüSakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan 44 yaşındaki Hakan Kütük uyurken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yanan evde yatağında öldü



Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan 44 yaşındaki Hakan Kütük uyurken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Saat 07.30 sıralarında, Pamukova Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde Hakan Kütük'ün yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Evin oturma odasını saran alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yatağında bulunan Hakan Kütük'ün dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis, evde incelemelerde bulundu. Kütük'ün cenazesi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yangında evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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