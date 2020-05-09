SAKARYA Yanan evden iki aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yanan evden iki aileyi itfaiye kurtardı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Suriyeli iki ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evde bulunanlar itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 çocuk tedaviye alındı. Karasu Yalı Mahallesi 154. Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında saat 05.30 sıralarında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 2 aile olmak üzere 2 baba, 2 anne ve 4 çocuğu itfaiye merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenen 4 çocuk 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.