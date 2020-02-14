Sakarya yangında 1 çocuk öldü, anne ve çocuk dumandan zehirlendi - Son Dakika

Yangında 1 çocuk öldü, anne ve çocuk dumandan zehirlendi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında 2 yaşındaki Yakup Ayhan İlişen hayatını kaybederken, anne ve 2 çocuğu ise dumandan etkilendi.

Saat 12.15 sıralarında, Hendek ilçesi Yenimahalle 2052 Sokak'ta 3 katlı binanın 2'nci katında oturan İlişen ailesine ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri eve girdi. İtfaiyeciler, 2 yaşındaki Yakup Ayhan İlişen'in cansız bedeniyle karşılaşırken, evde bulunan Yunus Mehmet İlişen (4), Sehernaz İlişen (6) ve anne Ayşegül İlişen'i dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri yoğun dumana maruz kalan anne ve çocukları ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Soner İlişen'in yangının hemen ardından eve girdiği ve çocuklarını yangından kurtarmaya çalıştığı öğrenildi. Evde ısınmak için sobanının kullanıldığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) -