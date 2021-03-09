SAKARYA Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular - Son Dakika

SAKARYA Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular

09.03.2021 08:53

Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldularSAKARYA Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM), atölyelerinde çıkan yangında kurtarabildikleri tek aracı geliştirerek katıldıkları otonom araç yarışmasında birinci oldu.

Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular

SAKARYA Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM), atölyelerinde çıkan yangında kurtarabildikleri tek aracı geliştirerek katıldıkları otonom araç yarışmasında birinci oldu. 32 kişilik ekibin yeni hedefi ise geliştirmeye devam ettikleri araçlarıyla Avrupa'daki yarışlarda da başarı elde etmek.

2003 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından SAGUAR ismiyle kurulan, 2005 yılında ilk güneş enerjili araçları Saguar X4'ü ürettikten sonra vizyonlarını genişleterek Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) ismini alan ekip, 2014 yılında atölyelerinde çıkan yangında geliştirme aşamasında oldukları projelerin neredeyse tamamını kaybetti. Yangından kurtarabildikleri tek elektrikli aracı Evrim 3'ü geliştirmeye devam eden SAİTEM ekibi, 2020 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Teknofest Robotaksi Otonom Araç Yarışlarında birinci oldu. 2017'de Shell Eco Marathon yarışmasına da aynı araçla katılan ve Türkiye ikincisi olan 8'i kadın 32 gencin yeni hedefi ise tamamen otonom sürüş ve park özelliğine sahip olan bir araç tasarlamak ve 2021'de düzenlenecek yeni yarışmada tekrar birinci olmak.

ROTAYI TAMAMLAYAN TEK EKİP OLDULAR

SAİTEM'de görev alan Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Nurşah Yılmaz, "SAİTEM 2003 yılından bu yana alternatif enerjiler başta olmak üzere çeşitli teknoloji alanlarında projeler tasarlayıp geliştiren bir öğrenci topluluğudur. Ekibimiz son 18 yıl içerisinde güneş enerjili tekne, güneş enerjili araba, alçak irtifa gözlem uydusu, elektrik enerjili araba, hidrojen enerjili araba ve otonom araba gibi projeleri hayata geçirerek yurt içi ve yurtdışında ilklere imza atmıştır. Ekibimizin 2014 senesinde yaşadığı talihsiz yangından kurtarabildiğimiz Evrim-3 adlı aracımıza 2017 senesinde katıldığımız Shell Eco Marathon yarışmasının ikincisi, 2020 senesinde katıldığımız ve Gebze Bilişim Vadisinde düzenlenen Robotaksi Otonom Araçlar kategorisinin birincisi olduk. Bu yarışmaya 132 takım katıldı ve 17 takım finale çıkabildi. Doğru rotayla parkuru tamamlayabilen tek ekip olarak şampiyon biz olduk.? dedi.

HEM TASARLIYOR HEM DE ÜRETİYORLAR

Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Fatih Türk, "Burada aracımızı tasarlarken mekaniğinden elektriğine her şeyi arkadaşlarımızla yapıyoruz. Yarışmada bizden tamamen yerlilik isteniyor ve biz burada elektronik olarak motor, motor sürücü, yerleşik batarya gibi sistemlerimizi kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Mekanik olarak görülen tüm somut parçalarında tasarımı ve üretimini gerçekleştiriyoruz.? diye konuştu.

OTONOM ARACI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Başladıkları son projede gerçek bir otomobili tamamen otonom hale getirerek hem görevleri yerine getiren hem de çevresel faktörlerle tabelaları okuyarak anlamlandıran ve bu tabelalara uygun hareket eden bir araç üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgisayar Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ekrem Eren Yılmaz, şöyle konuştu:

"İkinci yılımızda parkuru bitiren tek ekip olarak bitirmeyi başardık. Önümüzdeki yıl da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Üzerinde çalıştığımız başka projelerle Avrupa'daki yarışlara da açılmak istiyoruz. Kabuğumuza sığmıyoruz diyebiliriz. Özgün bir şekilde kendi teknolojilerimizi mümkün oldukça oluşturarak devam etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda şu anda üzerinde çalışmaya başladığımız bir projemiz daha var. Bu projemizde 4'üncü seviye tamamen otonom bir araç geliştirerek kampüs içerisinde gezen bir araç planlıyoruz.?

SAKARYA Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular
SAKARYA Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular
SAKARYA Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular
SAKARYA Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular

Mühendislik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, Bilişim, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA Yangından kurtardıkları aracı geliştirip birinci oldular - Son Dakika


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