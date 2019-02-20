Son Dakika Haberleri: Sakarya Yardım Bahanesiyle Cep Telefonları Çaldı

Sakarya Yardım Bahanesiyle Cep Telefonları Çaldı

1 saat önce

Yardım bahanesiyle cep telefonları çaldıAdapazarı'nda yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde kapıyı açan kadınlara eşini tanıyormuş gibi davranıp aramalarını isteyerek ellerindeki cep telefonu çalan C.Ç.(41) yakalandı.

Yardım bahanesiyle cep telefonları çaldı

Adapazarı'nda yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde kapıyı açan kadınlara eşini tanıyormuş gibi davranıp aramalarını isteyerek ellerindeki cep telefonu çalan C.Ç.(41) yakalandı.

Adapazarı'nda yardım etme bahanesiyle gittiği evlerde kapıyı açan kadınlara eşleri ile konuşmak istediğini söyleyen kişi, kadınların arama yaptığı sırada cep telefonlarını çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini belirlediği C.Ç.'nin peşine düştü. Aracının durdurulması sonucu yakalanan ve hırsızlık suçundan kaydı bulunan C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:13 Kaynak: DHA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa
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