"Sakarya yatırımlarıyla geleceğin şehirleri arasında yer alacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin marka değerini arttıracak ve geleceğin şehirleri arasında yer almasını sağlayacak çalışmalarda sona doğru geldiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüce 2020-2024 stratejik plan çalışmaları toplantısına katıldı.

Strateji geliştirme ekibi ve 18 alt çalışma grubunun yoğun mesaiyle çalışarak şehrin ihtiyaçlarını dış paydaş çalıştayıyla belirlerken, tüm ihtiyaçlar için devletin üst politikası ve belediyenin yapması gereken faaliyetlerin analizleri ortaya çıkarıldı.

İhtiyaçlara ve önceliklere karşı hedef politikası tespit edilirken, toplantıda 5 yıllık süre için amaç, hedef, performans, proje, faaliyet, maliyet hesaplamalarının gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, şunları kaydetti:

"Şehrimizin marka değerini arttıracak ve geleceğin şehirleri arasında yer almasını sağlayacak çalışmalarımızda çok şükür sona doğru geliyoruz. Şehrimizde yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz dış paydaş çalıştayının ardından 5 yıllık yol haritamızı belirlemek için ekibimizle buluştuk. Yapacağımız çalışmalarda önceliğimiz her zaman şehrimiz ve hemşehrilerimiz olacak. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini en hızlı ve en etkili şekilde çözebilmek için gereken adımları atacağız."

"Sakarya geleceğin şehri"

Şehrin menfaatlerini her zaman en önde tuttuğunu belirten Yüce, "Sakarya, inanıyorum ki geleceğin şehirleri arasında yer alacaktır. Her geçen gün yükselen marka değeriyle bölgenin hızla yükselen şehri olacaktır. Tüm mücadelemiz her zaman Sakarya için olacaktır. 2 gün boyunca personelimizle gerçekleştirdiğimiz 2020-2024 stratejik plan çalışmaları toplantısında yapılması gereken her hizmeti en ince detayına kadar inceledik, maliyetlerini hesapladık. İhtiyaçlarımızı ve önceliklerimizi devletimizin üst vizyon politikalarına uyumlu bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Her zaman Sakarya'ya hizmetkar olduk ve olmaya devam edeceğiz. Rabbim şehrimiz için çıktığımız bu yolda bize kolaylıklar nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.