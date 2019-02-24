Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık Güven Tazeledi

Sakarya
Yerel Kültür Derneği'nin 6. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Necmettin Kırık tekrar başkan seçildi.
Derneğin tesislerinde yapılan kongrede konuşan MHP
Sakarya Milletvekili
Levent Bülbül, Sakarya'nın kültür şehri olduğunu belirterek kentteki farklı kültüre sahip insanların yıllardır birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını ifade etti.
Dernek Başkanı Necmettin Kırık ise kültür mirasının çıtasını daha yükseklere çıkarmak için mücadelelerinin süreceğini vurgulayarak, "Bizlere yaptığımız etkinliklerimizde destek olan Erenler
Belediye Başkanımız Cavit Öztürk
'e ve yardımlarını esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından kongreye tek liste halinde giren Necmettin Kırık, tüm üyelerin oylarını alarak tekrar başkan seçildi.
Kongreye, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, AK Parti
İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya
Akar, siyasi ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye başkan adayları
ve üyeler katıldı.