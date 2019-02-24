Son Dakika Haberleri: Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık Güven Tazeledi

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık Güven Tazeledi

1 saat önce

Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin 6. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Necmettin Kırık tekrar başkan seçildi.

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık Güven Tazeledi, System.String[]
Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin 6. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Necmettin Kırık tekrar başkan seçildi.

Derneğin tesislerinde yapılan kongrede konuşan MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Sakarya'nın kültür şehri olduğunu belirterek kentteki farklı kültüre sahip insanların yıllardır birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını ifade etti.

Dernek Başkanı Necmettin Kırık ise kültür mirasının çıtasını daha yükseklere çıkarmak için mücadelelerinin süreceğini vurgulayarak, "Bizlere yaptığımız etkinliklerimizde destek olan Erenler Belediye Başkanımız Cavit Öztürk'e ve yardımlarını esirgemeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından kongreye tek liste halinde giren Necmettin Kırık, tüm üyelerin oylarını alarak tekrar başkan seçildi.

Kongreye, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, siyasi ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye başkan adayları ve üyeler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Milletvekili, MHP, Sakarya, Politika
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