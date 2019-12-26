Sakarya yerli otomobile talip oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya yerli otomobile talip oldu - Son Dakika

Sakarya yerli otomobile talip oldu

6 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kent olarak yerli otomobili üretme konusundaki ısrarlarının devam ettiğini bildirdi.

Sakarya yerli otomobile talip oldu, System.String[]

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kent olarak yerli otomobili üretme konusundaki ısrarlarının devam ettiğini bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın 100 yıllık otomotiv öyküsü olduğunu vurguladı.

Kentin, bugün bakıldığında da yerli otomobili üretecek altyapı, profesyonellik ve donanıma sahip olduğunu belirten Altuğ, Ferizli'de kurulan Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yerli otomobili üretecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın yerli otomobili üretme sevdasının devam ettiğini aktaran Altuğ, "Sakarya olarak, yerli otomobili üretme konusundaki ısrarımız devam ediyor ve siyasi erklerimizin de desteğiyle bu işin peşini bırakmayacağız. Yerimiz hazır, donanımımız mevcut ve altyapımız güçlü, yan sanayimiz gelişmiş durumda. Tüm kriterleri karşılıyoruz. Siyasilerimizin de bu konuda bizlerle aynı düşüncede olduklarına inanıyoruz. Yerli otomobil Sakarya'ya yakışacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca lojistik konumuyla da kentin güçlü bir bölge olduğuna işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin Otomobili'ni üreten 5 babayiğitin bulunduğu Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubunun (TOGG) bir ortağı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu sadece SATSO'nun ya da belli kurumların çalışmalarıyla değil, tüm şehrin katılımı ve isteğiyle olur. Siyasi lobimizin de desteği sonuca ulaşma anlamında büyük önem taşıyor. Yerli oto konusundaki ısrarımızın siyasilerimiz tarafından da destek görmesi, kentimizi, hazır olan altyapısıyla daha da güçlendirecektir."

Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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