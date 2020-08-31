SAKARYA Yeşil ışıkta aniden duran otomobile arkadan çarptı 5 yaralı - Son Dakika

Yeşil ışıkta aniden duran otomobile arkadan çarptı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Zehra Kurt isimli doktorun kullandığı 34 AGU 648 plakalı otomobil, iddialara göre yeşil ışıkta aniden duran Hasan Yaylı idaresindeki 18 AB 888 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zehra Kurt ve Rümeysa Kurt isimli 2 doktor ile Hasan Yaylı, Bilal Yaylı ve Fatoş Kaplan yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Hasan Yaylı, Bilal Yaylı ve Fatoş Kaplan isimli 3 yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Zehra Kurt ve Rümeysa Kurt isimli 2 doktor ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazayı duyan doktorların birlikte çalıştığı çok sayıda doktor olay yerine gelerek yaralıların durumlarıyla ilgilenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca kaza, yol kenarında bulunan bir caminin güvenlik kamerasına da yansıdı.