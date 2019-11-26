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Sakarya yht seferlerini kısaltacak doğançay ripajında çalışmalar devam ediyor
6 saat önce
SAKARYA YHT seferlerini kısaltacak Doğançay Ripajında çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
SAKARYA YHT seferlerini kısaltacak Doğançay Ripajında çalışmalar devam ediyor
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