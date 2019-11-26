Son Dakika Haberleri: Sakarya yht seferlerini kısaltacak doğançay ripajında çalışmalar devam ediyor
Son Dakika Güncel Sakarya yht seferlerini kısaltacak doğançay ripajında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Sakarya yht seferlerini kısaltacak doğançay ripajında çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

SAKARYA YHT seferlerini kısaltacak Doğançay Ripajında çalışmalar devam ediyor.

SAKARYA YHT seferlerini kısaltacak Doğançay Ripajında çalışmalar devam ediyor

Sakarya yht seferlerini kısaltacak doğançay ripajında çalışmalar devam ediyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
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