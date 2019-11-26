Sakarya yht seferlerini kısaltacak doğançay ripajında çalışmalar devam ediyor

YHT seferlerini kısaltacak Doğançay Ripajında çalışmalar devam ediyor

Ankara ile İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) ulaşım süresini 30 dakika kısaltması hedeflenen, Sakarya'nın Sapanca ile Geyve ilçeleri arasındaki Doğançay ripajında çalışmalar sürüyor. Tünelin tüm aşamaları tamamlandığında, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşmesi hedefleniyor.

Sapanca ile Geyve arasındaki Doğançay ripajında çalışmalara devam ediliyor. 14 kilometre uzunluğundaki ripajın ilk aşamasının 2020 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor. İlk aşamasının tamamlanması ile ulaşımın önce 10 dakika daha kısalması planlanıyor. Tünelin tüm aşamaları tamamlandığında ise Ankara ile İstanbul arasındaki YHT seferinde, yaklaşık 30 dakikalık kısalma olarak ulaşımın 4,5 saatten 4 saate düşmesi hedefleniyor. Yapımına devam edilen ripajda 2 menfez, 8 alt ve üst geçit bulunurken, projenin birinci etabında bulunan 5 viyadüğün ve tünel kazı çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.

Geyve Doğançay Mahallesi'nden girişi olan tünelin Sapanca Akçay Mahallesi'nden çıkışı bulunurken, Akçay Deresi üzerinden geçerek, tekrar tünel ile bağlanan hattın Sapanca Sarp Deresi mevkisinde çıkışı bulunuyor. Hat, burada mevcut demir yolu hattı güzergahı ile birleşecek.

Çalışmalar kapsamında ayrıca bölgede üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon çalışmaları da devam ediyor.