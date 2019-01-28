Son Dakika Haberleri: Sakarya'yı Hafif Raylı Sistem Rahatlığıyla Buluşturacağız"

Sakarya'yı Hafif Raylı Sistem Rahatlığıyla Buluşturacağız"

33 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, kenti hafif raylı sistem rahatlığıyla buluşturacaklarını bildirdi.

Sakarya'yı Hafif Raylı Sistem Rahatlığıyla Buluşturacağız
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, kenti hafif raylı sistem rahatlığıyla buluşturacaklarını bildirdi.

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu üyeleriyle bir tesiste düzenlenen etkinlikte buluşan Yüce, Sakarya'nın tüm şehirlerin şehri, farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Bu özelliğin en iyi şekilde zenginleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yüce, "Sakarya'yı ilimin merkezi haline getireceğiz. Üniversitelerimizle iş birliği içerisinde çalışacağız. Sanayide iyi bir noktada yer alıyoruz. Ancak daha da geliştirmek için gereken girişimleri yapacağız. Hayvancılığı ve tarımı önemsiyoruz. İnşallah bu alanda özgün çalışmalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüce, Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi'nin projeler arasında yer aldığını dile getirerek, "Öte yandan Sakarya Nehri için turizm, ekonomi ve ulaşım master planımız var. Nehir akacak, Sakarya kazanacak. Sakaryamızı hafif raylı sistem rahatlığıyla da buluşturacağız. Doğu ile batı, kuzey ile güney arasında raylı sisteme ihtiyacımız var. Sakarya için hedeflerimizi hep birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç, AK Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu Başkanı Hasan Demir ve platform üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:07 Kaynak: AA

Ekrem Yüce, Sakarya, Ekonomi
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