Son Dakika Haberleri: Sakarya'yı İleriye Taşımayı Hedefleyerek Çalışacağız"

Sakarya'yı İleriye Taşımayı Hedefleyerek Çalışacağız"

38 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Sakarya'yı ileriye taşımayı hedefleyerek çalışacaklarını bildirdi.

Sakarya'yı İleriye Taşımayı Hedefleyerek Çalışacağız
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Sakarya'yı ileriye taşımayı hedefleyerek çalışacaklarını bildirdi.

AK Parti Erenler İlçe Başkanlığınca, Erenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlçemiz Erenler Tarihinin Bilinmeyen Yönleri" isimli konferansa katılan Yüce, herkesin tarih bilincine ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Tarihi bilmezsek atiyi yönlendiremeyiz." diyen Yüce, "Geçmişten ders almazsak geleceğimizi şekillendiremeyiz. Geleceğimizi şekillendirmek için tarih bilincimizi ortaya koymamız lazım. Hikayelerimizi dilden dile aktarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yüce, ataların geçmişte çok güzel zaferler kazandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rehavetle durağan bir sürece girmiştir. Bizler rehavete kapılmadan mücadele edeceğiz. Sakarya'yı ileriye taşımayı hedefleyerek çalışacağız. Sakarya zaferlerin şehri, Erenler bu davada en önde yürüyecek ilçelerimizin başındadır. Sakarya'ya, ülkemize hizmet için çok işimiz var. O yüzden hiçbirimizin yorulmaya hakkı yok. Hep birlikte gayretle çalışmalıyız. Tefekkür, tevekkül ve tebessüm ederek inançla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Erenler, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel
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