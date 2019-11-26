Son Dakika Haberleri: Sakarya'yı karıştıran iddia! Suat Kaya...
Son Dakika Spor Sakarya'yı karıştıran iddia! Suat Kaya... - Son Dakika Spor

Sakarya'yı karıştıran iddia! Suat Kaya...

6 saat önce

Sakaryaspor yönetiminin dün akşamki toplantısında teknik direktör Suat Kaya ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.

Sakarya'yı karıştıran iddia! Suat Kaya..., System.String[]

Sakaryaspor yönetiminin dün akşamki toplantısında teknik direktör Suat Kaya ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.


Sakaryadantaraf'ın haberine göre; Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya sosyal medyaya yansıyan ayrılık haberleri hakkında '"Dün izin günümüzdü. Bugün Sakarya'da olacağım. Henüz bana yönetimimiz tarafından bir karar iletilmedi, herhangi bir açıklama yapılmadı." ifadelerini kullandı.


Kaya, yeşil siyahlıların başında sahaya çıktığı 12 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti.

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Sakaryaspor, Suat Kaya, Sakarya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:18 
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