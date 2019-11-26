Sakarya'yı karıştıran iddia! Suat Kaya...

Sakaryaspor yönetiminin dün akşamki toplantısında teknik direktör Suat Kaya ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.



Sakaryadantaraf'ın haberine göre; Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya sosyal medyaya yansıyan ayrılık haberleri hakkında '"Dün izin günümüzdü. Bugün Sakarya'da olacağım. Henüz bana yönetimimiz tarafından bir karar iletilmedi, herhangi bir açıklama yapılmadı." ifadelerini kullandı.



Kaya, yeşil siyahlıların başında sahaya çıktığı 12 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR