Son Dakika Haberleri: SAKARYA Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

SAKARYA Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandıSAKARYA- Serdivan İlçesinde bulunan mobilyacılar çarşısına yıldırım düşmesi sonucu bir işyerinde yangın çıkarken aynı sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı.

Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
SAKARYA- Serdivan İlçesinde bulunan mobilyacılar çarşısına yıldırım düşmesi sonucu bir işyerinde yangın çıkarken aynı sokak üzerinde bulunan inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı.
Çark Caddesi üzerinde bulunan mobilyacılar çarşısı Değirmen sokak üzerinde bir inşaat ve iş merkezine yıldırım düştü. İnşaat'a düşen yıldırım sonucu 2 işçi yaralanırken koltuk imalat hanesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edilirken koltuk imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken maddi hasar meydana geldi.
SAKARYA Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:47 Kaynak: DHA
Serdivan, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlat katili baba, bilgisayar başında fazla vakit geçiren oğlunu öldürdü İsmail Küçükkaya: İmamoğlu dün TRT'de çok daha iyiydi, TRT'dekiler soruları mı verdiler? FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili sert açıklama: Moderatör bütün soruları vermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:24:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAKARYA Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]