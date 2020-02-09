Sakarya yolun karşısına geçerken önce otomobil sonra tır çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçerken önce otomobil sonra TIR çarptı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan'a (39) önce otomobil ardından da TIR çarptı. Ali Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan'a çarptı. Ali Kaplan çarpmanın etkisiyle savrulurken, arkadan gelen C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı TIR çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ali Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, sürücülerin ifadelerini aldı. Ali Kaplan'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.