SAKARYA Yurt dışından getirilen öğrenciler Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi - Son Dakika

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SAKARYA Yurt dışından getirilen öğrenciler Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi
1 saat önce
SAKARYA Yurt dışından getirilen öğrenciler Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
SAKARYA Yurt dışından getirilen öğrenciler Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:29 Kaynak: DHA
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