SAKARYA ZAFERİ'NİN 100'ÜNCÜ YILINDA ANI DALIŞI - Son Dakika

SAKARYA Meydan Zaferi'nin 100'üncü yılı nedeniyle, Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakarya Nehri'nin doğduğu su kaynağında anı dalışı yaptı.

İstanbul'dan yola çıkan Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Zaferi'nin 100'üncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlik çerçevesinde ilk önce Ankara'da Anıtkabir ve Birinci Meclis'i ziyaret etti. Daha sonra Polatlı ve Haymana ilçelerindeki Alagöz Karargahı Müzesi, Duatepe Anıtı, Mangal Dağı ve Türbetepe ziyaretlerini gerçekleştiren topluluk, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı olarak bilinen Sakarya Nehri'nin doğduğu su kaynağında anı dalışı yaptı. Suya giren dalgıç ekibi, 'Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır' yazılı pankart ile dev Türk bayrağı açtı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyesi Metin Karadağ, amaçlarının o günleri hatırlatmak olduğunu belirterek, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı nedeniyle önce savaş alanlarını gezdik. Bugün de Sakarya Nehri'nin doğduğu Çifteler Sakaryabaşında, Çifteler Belediyesi'nin desteğiyle çok güzel bir dalış yaptık. Türkiye Kent Konseyi Birliği, Balıkesir Büyükşehir ve Polatlı Belediyesi'ne destekleri için teşekkür ederiz. O günleri hatırlatmak bizim en büyük amacımız" diye konuştu.

Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü Sorumlusu Derya Ateş ise, "Bu etkinliğimizde, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl anısına Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu'nu ağırladık. Gelen ekip arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.