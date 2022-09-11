Programda ayrıca, Halide Edip Adıvar ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Müzesi, Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ile Duatepe Anıtları ziyaret edildi.

Kaynak: AA

Sakarya, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polatlı'da Karatepe şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

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