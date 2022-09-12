Polatlı'da Karatepe şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Polatlı'da Karatepe şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı

12.09.2022 01:23

Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle Sakarya Meydan Muharebesi Diriliş Yolu Karatepe Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle Sakarya Meydan Muharebesi Diriliş Yolu Karatepe Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Polatlı Belediyesi, Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü, Anadolu Doğa Grubu (ADOG), Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nce düzenlenen yürüyüş Sakarya Mahallesi 12. Grup Şehitliği önünden başladı Karatepe'de sona erdi.

Beş kilometrelik yürüyüş sonunda Karatepe'de tören düzenlendi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Meydan Muharebesi ve 700 şehidin verildiği Karatepe hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda ayrıca, Halide Edip Adıvar ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Müzesi, Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ile Duatepe Anıtları ziyaret edildi.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2022 Tkp 102 Yaşında… Genel Sekreter Okuyan: 'Zengin Düşmanlığını Meşrulaştıracağız, Yayacağız' Tkp 102 Yaşında… Genel Sekreter Okuyan: 'Zengin Düşmanlığını Meşrulaştıracağız, Yayacağız'
Kaynak: AA

Sakarya, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı'da Karatepe şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:44 Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı!
00:29 Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun
00:20 Husumetli aileler arasındaki tartışma kanlı bitti! Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
00:14 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimi hakkında ilk açıklama: İkisinin de oyları düşüyor, popülist savaş kartına oynuyorlar
00:11 Meteoroloji'den kritik açıklama! Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı geldi
00:09 Enes Ünal frikik golüyle maça damga vurdu! Getafe, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti
23:35 Kerem Aktürkoğlu, "Yalan söylemeyeceğim" diyerek itiraf etti: Etkilendim
23:13 İstanbul'da taksideki 2 kadın yolcunun taciz iddiası! "İmdat" diye bağırıp polisten yardım istediler
23:07 Korkutan hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geri döndü! Kan damarlarını tıkayan yeni bir tür üretti
23:06 Yusuf Demir performansıyla beğeni toplarken, Galatasaray taraftarı TFF'ye tepki gösterdi: Bu çocuk Türk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 01:23:39. #1.13#
SON DAKİKA: Polatlı'da Karatepe şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement