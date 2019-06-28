Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı
43 dakika önce
Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:44 Kaynak: AA
, Zonguldak
, Düzce
ve Bartın
çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinde Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın illerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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