Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor - Son Dakika
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Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor

27.04.2022 22:33
Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor

Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip hatim duası etti.

Çok sayıda kadın ve çocuğun da camilere akın ettiği gecede, camiler doldu taştı.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi camilerde ve avlularında saf tutarak, teravih namazını kıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Karga Mahallesi'nde bulunan Abalı Camisi'nde düzenlenen programda vaaz verildi.

Yatsı ezanından sonra minarelerden dua, tekbir ve salavat sesleri yükseldi.

Program sonunda vatandaşlara kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu.

Bartın

Bartın'da, Şadırvan Camisi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Arap, Orta, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip ve Aşağı camilerine sığmayan vatandaşlar, avluda yerlere serilen halılar üzerinde saf tuttu.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor
Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor
Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor
Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor
Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor

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Teravih Namazı, Kadir Gecesi, Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da Kadir Gecesi idrak ediliyor - Son Dakika


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