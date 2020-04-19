Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik devam ediyor.

Hareketlilik yaşanmadığı cadde ve sokaklarda, vatandaşların sınırlandırmaya uygun davrandığı görüldü.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.

Kocaeli

Kocaeli'de 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma, Fevziye ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

Sakarya

Sakarya'da kentin en işlek olduğu Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı ile ana arterler ve sokaklar boş kaldı.

Polislerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşlar, kısıtlamaya riayet ediyor.