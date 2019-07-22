Son Dakika Haberleri: Sakaryabaşı'nda dalgıçların çöp temizliği
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Sakaryabaşı'nda dalgıçların çöp temizliği

36 dakika önce

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunun Sakaryabaşı dalış alanında gönüllü dalgıçlar tarafından çıkartılan çöpler hayret oluşturdu.

Sakaryabaşı'nda dalgıçların çöp temizliği, System.String[]
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunun Sakaryabaşı dalış alanında gönüllü dalgıçlar tarafından çıkartılan çöpler hayret oluşturdu.

Türkiye'nin ilk, dünyanın ise sayılı merkezleri arasına giren tatlı su dalış alanı Sakaryabaşı'nda Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü ve AKUT ekipleri vatandaşların çöp atıp kirlettiği alanlarda, daha temiz ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmesi için dalış yapıp çöpleri topladı. Çok miktarda çıkan çöpler arasında naylon parçaları ve pet şişeler dikkati çekti - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Çifteler, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
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