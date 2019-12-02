Sakaryabaşı'nda sonbahar
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, sonbaharın gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, sonbaharın gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.
Sakarya Nehrinin doğduğu Sakaryabaşı son bahar aylarının gelmesiyle sarıya büründü. Dökülen yaprakların oluşturduğu görüntü gelen misafirleri de kendine hayran bırakıyor. Fotoğrafçılarında uğrak mekanı durumuna gelen Sakaryabaşı'nda oluşan rengarenk görüntüler ilgi odağı oluyor. Sonbaharın güzelliği ile ve suyun birleştiği merkezde vatandaşlar huzurlu vakit geçiriyor. - ESKİŞEHİR
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