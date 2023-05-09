Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra evladının mezarı başında intihar etti - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra evladının mezarı başında intihar etti

09.05.2023 16:14

Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşamakta olduğu kadını tabancayla ateş ederek öldüren şahıs, geçen yıl yaşamını yitiren evladının mezarı başında hayatına son verdi.

Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi'nde emekli polis memuru T.G. (55), birlikte yaşadığı E.D. (38) isimli kadını henüz bilinmeyen nedenle evinin önünde silahla ateş ederek öldürdü. Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun mezarına giden T.G, burada silahıyla intihar etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, oğlunun mezarı başında intihar etti

OĞLUNA BU SÖZLERLE SESLENMİŞ

Öte yandan Tuncay Gülenç'in, 30 Mart 2022'de hayatını kaybeden oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdiği görüldü: "Senin için nasıl bir cümle kurayım evlat, ne söyleyeyim yavrum, bu genç yaşında kıydılar sana ve sebep oldular bu gençliğine. Olmayan adalet elbet bir gün tecelli edecek. Seni kucağıma aldığım ilk gün dünyalar benim olmuştu. 22 Mayıs 1996 günü Çarşamba akşamı saat 21.05'di. Seni bir bebek olarak kucağıma aldığımda seninle ne kadar bir süre, ne kadar bir hayat kuracağımı bilmiyordum. 26 yıl kalbimle yürekten sevdim seni ben. Acısıyla tatlısıyla çok şeyler sığdırdık bu hayata. İyi ki benim evladım, iyi ki benim yavrum oldun. Ailene yaşattığın evlatlık duygusuyla, güzelliklerinle sana teşekkür ediyorum.

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, oğlunun mezarı başında intihar etti

"BEN SANA ŞİFA OLAMADIM EVLAT"

30 Mart 2022 günü saat 14.30'da bizleri bırakıp gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah'ıma yalvardıkça 'Buraya kadarmış' dedi Allah'ım bana. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım, ne de unutturacağım. Sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun güzel evladım canım oğlum, nurlar içinde uyu."

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, oğlunun mezarı başında intihar etti
Kaynak: AA
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Hendek'te bir adam, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Hendek'te bir adam, sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

Sakarya, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra evladının mezarı başında intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birlikte yaşadığı kadını öldürdükten sonra evladının mezarı başında intihar etti - Son Dakika
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