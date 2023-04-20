Sakaryada işçi servisi kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Sakaryada işçi servisi kaza: 2 ölü, 8 yaralı

20.04.2023 14:20
Sakaryada işçi servisi kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Sakaryanın Geyve ilçesinde bir işçi servisi, beton bariyerlere çarparak 2 kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kaza sonrası itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde işçi servisinin beton bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Adapazarı'ndaki fabrikadan aldığı işçileri Geyve'ye götüren Ahmet D. idaresindeki 54 S 3037 plakalı minibüs, D-650 kara yolu Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camları kırılan minibüsten 2 işçi asfalt zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede camdan asfalt zemine düşen İlhan İ. ve Recep H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile Batuhan A, Ümit A, Melek Ç, Seda Ş, Aynur K, Hülya T. ve bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı bölgede araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri ve çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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