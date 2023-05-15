2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan ilahiyat fakültesi öğrencisinin cansız bedeni, boş arazide bulundu - Son Dakika
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2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan ilahiyat fakültesi öğrencisinin cansız bedeni, boş arazide bulundu

2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan ilahiyat fakültesi öğrencisinin cansız bedeni, boş arazide bulundu

15.05.2023 14:24

Sakarya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan vekil imam ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü halde bulundu. Cinayet üzerinde duran ekipler, olayı tüm detayları araştırmayı sürdürüyor.

Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker'den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

CEP TELEFONU BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker'in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu.

Haber alınamayan İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş arazide bulundu

CANSIZ BEDENİBE ULAŞILDI

Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker'in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi'nde boş bir arazide buldu. Cinayet üzerine duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor.

Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan ilahiyat fakültesi öğrencisinin cansız bedeni, boş arazide bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan ilahiyat fakültesi öğrencisinin cansız bedeni, boş arazide bulundu - Son Dakika
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