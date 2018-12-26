Son Dakika Haberleri: Sakaryalı 15 Temmuz Gazileri Kahramankazan'ı Ziyaret Etti

Sakaryalı 15 Temmuz Gazileri Kahramankazan'ı Ziyaret Etti

4 dakika önce

Kahramankazan Belediyesi, "Geleceğin Liderleri" programı kapsamında Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyelerini konuk etti.

Sakaryalı 15 Temmuz Gazileri Kahramankazan'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Kahramankazan Belediyesi, "Geleceğin Liderleri" programı kapsamında Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği üyelerini konuk etti.

Belediye toplantı salonunda gerçekleşen programa, Sakaryalı ve Kahramankazanlı 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda, bir grup Sakaryalı öğrenci de yer aldı.

Darbe girişiminde Kahramankazan'da verilen mücadelenin anlatıldığı sinevizyon gösterisi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Sakarya'da verilen mücadeleden bahsetti.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk de 15 Temmuz'da Kahramankazan halkının Akıncı Hava Üssü'nde verdiği mücadeleyi anlatarak, ilçenin "kahramanlık" unvanını sadece kendi verdiği mücadele adına değil, bütün ülke adına aldığını söyledi.

Programın soru-cevap bölümünde ise gençler 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Lokman Ertürk'e liderlik ve başarının sırrı konularında sorular sordu.

Ertürk de öğrencilik, iş ve siyasi yaşamından örnekler vererek gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:55 Kaynak: AA

Sakarya, Kahramankazan, Güncel
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