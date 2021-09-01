Balıkçılar avın ilk gününde karaya barbunla döndü - Son Dakika

Sakaryalı balıkçılar, denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle açıldıkları Karadeniz'de ilk gün barbun avladı.

Karasu ilçesindeki Yenimahalle kıyılarından dün gece denize açılan balıkçılar, bekledikleri palamut bereketiyle karşılaşamadı.

Balıkçılardan Sultan Murat Özden, gazetecilere açıklamasında, yasağın kalkmasıyla Karadeniz'e açıldıklarını belirterek "Sezonumuzu hayırlısıyla açtık. Beklentimiz daha iyiydi ama buna da şükrediyoruz. 30-40 kasa civarında barbun yakaladık. Toplam 400 kiloya yakın balıkla döndük. Palamut bu sene, geçmiş yıllara göre daha verimsiz olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.