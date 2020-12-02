Sakaryalı balıkçılardan fener talebi - Son Dakika

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ali Osman Karaman, Sakarya Nehri ile Karadeniz'in birleştiği alanda yapılan mendireğin ucuna fener ve çakar yapılması gerektiğini bildirdi.

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden bu eksikliği gidermelerini beklediklerini ifade ederek, "Özellikle sisli ve karanlık havalarda tahkimat tehlike oluşturuyor. Balıkçı teknelerin mendirek ucuna çarpması ölümlü kazalara sebep olabilir." dedi.

Karaman, konuyla alakalı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dilekçe yazdıklarını ve Karasulu balıkçılarla birlikte yanıt bulmasını beklediklerini sözlerine ekledi.