Sakaryalı belediye başkanlarından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ilçe belediye başkanları, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Afet Koordinasyon Merkezi önünde toplanan başkanlar adına konuşan Yüce, kentteki belediye başkanları olarak, hayatı, davası ve mücadelesiyle ülke tarihine adını altın harflerle yazdıran, çalışmalarıyla ülkeye itibar kazandıran, milli mücadele ruhunun vatanının her ferdinde nakşolmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik yapılan bu açıklamayı telin ettiklerini belirtti.

Açıklamayı en sert biçimde kınadıklarını ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacının olduğu, kahraman Mehmetçiklerimizin dört bir satıhta destanlar yazdığı son derece önemli ve kritik dönemde, bu tür talihsiz açıklamaların kimleri memnun edeceğini, basireti ve feraseti son derece yüksek olan aziz milletimizin takdirine arz ediyoruz. Türkiye'nin milli birlik ruhu ile destan yazdığı bu dönemde, siyasi muhalefetin de milli bir hüviyete kavuşmasını, hem demokrasimiz hem de aziz milletimizin huzuru ve refahı adına temenni ediyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz yolda, hakkı savunmak ve milletimizin bekası için dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."