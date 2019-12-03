Son Dakika Haberleri: Sakaryalı çiftçinin İstanbul'a hiç gitmemiş traktörüne 'köprü cezası'
Son Dakika Güncel Sakaryalı çiftçinin İstanbul'a hiç gitmemiş traktörüne 'köprü cezası' - Son Dakika

Sakaryalı çiftçinin İstanbul'a hiç gitmemiş traktörüne 'köprü cezası'

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan çiftçi Adem Civan'ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kaçak geçiş cezası gönderildi.

Sakaryalı çiftçinin İstanbul'a hiç gitmemiş traktörüne 'köprü cezası', System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan çiftçi Adem Civan'ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kaçak geçiş cezası gönderildi. Çiftçi Civan ise, şaşkınlık oluşturan cezaya karşı itiraz etti.


Akyazı Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Adem Civan'ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden HGS ve OGS sistemini ihlal ederek kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 43,75 liralık trafik cezası tebligatı gönderildi. Cezayı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Civan, traktörünü sadece köyde tarla işlerinde kullandığını İstanbul'a ise hiç gitmediğini söyledi.


Son günlerde ülke genelinde birçok çiftçinin traktörüne İstanbul'da HGS ihlali yaptığı gerekçesi ile ceza tebligatı gönderildiğini hatırlatan Civan, "Sanırım sahte plaka kullanıp köprüden geçiyorlar. Traktörümün plakasının sahtesini yapıp köprüden geçmiş olabilirler. Zaten traktörün köprüden geçmesi yasak. Bu şekilde çiftçiler mağdur oluyor. Cezaya itiraz edeceğim" dedi. - SAKARYA

Fatih Sultan, İstanbul, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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