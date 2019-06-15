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Sakaryalı çocuklara karne hediyesi Sepaş Enerji'den

1 saat önce

Sepaş Enerji, Sakarya'daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutladı.

Sakaryalı çocuklara karne hediyesi Sepaş Enerji'den, System.String[]
Sepaş Enerji, Sakarya'daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutladı.

Bu yıl 4'sü gerçekleşen ve gelenekselleşen karne hediyesi kapsamında Sepaş Enerji yaz tatiline çıkan Sakaryalı çocuklara sinema bileti hediye etti. Sakaryalı çocuklar biletlerini Serdivan AVM'de kurulan Sepaş Enerji standından aldı. Öğrenciler, sinema biletlerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar hediye biletlerde yazan Gebzecenter, 14 Burda AVM, Sakarya Serdivan AVM ve 41 Burda AVM Cinemaximum'larda gösterilen herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Serdivan, Sakarya, Güncel
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